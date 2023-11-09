CHP’li vekiller, Yargıtay’ın AYM kararını Meclis’te protesto ediyor

CHP milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in duyurduğu TBMM'de oturma eylemini başlattı. Milletvekilleri, Meclis'te koltuklarında oturarak ve ellerini masaya vurarak tepkilerini gösteriyor.

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Meclis’te danışma kurulu toplantısının yapılmayacağı açıklandı. Karar sonrası CHP lideri Özgür Özel, eylem kararı aldıklarını açıkladı.

ÖZEL’DEN EYLEM AÇIKLAMASI

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

* “Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından yapılacağı bildirilen ve saat 17.00'de toplanması beklenen Danışma Kurulu toplantısının yapılmayacağını öğrendim.

*Bu durumda dün gerçekleştirdiğimiz olağanüstü grup toplantısında aldığımız karar gereği, yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme eylemine başlıyoruz.”

EYLEM BAŞLADI

CHP’li vekiller eyleme başladı. Milletvekilleri, Meclis’te koltuklarında oturarak ve ellerini masaya vurarak tepkilerini gösteriyor.

CEMAL ENGİNYURT'TAN DESTEK

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin eylemine destek verdiklerini belirterek, “Yargı krizi ve darbe girişimini gündemde tutmak amacıyla bugünden itibaren, CHP'nin TBMM Genel Kurulu’nu terk etmeme eylemini destekliyoruz. Sen ben yok,biz varız. Haksızlığa karşı direneceğiz” dedi.

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