CHP’lilerden Cengiz Holding’in arsası ile ilgili suç duyurusu

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki CHP İlçe Başkanlığı ve CHP’li Belediye Meclis Üyeleri, Gölköy Mahallesi’ndeki Cennetkoy’da Cengiz Holding’e satışı yapılan ve ruhsat alınarak inşaatına başlandıktan bir ay sonra iptal edilen arazinin satış süreciyle ilgili Maliye Hazinesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi Cennetkoy Gökburun Mevkii'nde 678 bin metrekarelik hazine arazisinin Özelleştirme İdaresi Tarafından Cengiz Holding'e satışı yapılarak 12.12.2022 tarihinde inşaat ruhsatı alınarak inşaatına başlanan ancak bir ay sonra belediyenin ruhsatı iptal etmesi ile inşaatı durdurulan arazinin 2016 yılında yapılan satışı ile ilgili olarak suç duyurusu yapıldı.

CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı ile Bodrum Belediyesi'nin CHP'li 20 üyesi, bugün Bodrum Adliyesi'ne gelerek Maliye Hazinesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilgili memurları hakkında “Görevi Kötüye Kullanma” ile ilgili suç duyurusunda bulunduktan sonra bir açıklama yaptı.

CENGİZ HOLDİNG'E ARAZİYİ ALTIN TEPSİDE SUNDULAR

CHP İlçe Başkanı Başar Bıyıklı yaptığı açıklamada, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile 100 yıllık Cumhuriyet birikimlerinin tek tek satışa çıkarılıp satılırken Bodrum'un da bundan nasibini aldığını ifade ederek, şunları söyledi:

* Kamuoyunun yakından takip ettiği, hafızalarımızdaki yerini koruyan milyonlarca metrekare yüzölçümüne sahip; Kissebükü, Adaboğazı, Ortakent Kabakum, Mazı köyünde orman yangınlarında zarar gören bölgelerde, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) gibi hazine arazilerinin tahsisine ve satışına engel olmak, imara açılmasını durdurmak için Bodrumun tüm sivil toplum paydaşları ile eylemsel ve hukuksal mücadelemizi devam ettirmekteyiz.

* Maalesef hukuku siyasallaştırarak, hukukun üstünlüğünü değil, üstünlerin hukukunu hakim kılan, kurumları hukuk tanımaz hale getiren iktidar sahipleri ve yandaşları; ilçemiz Gölköy mevkii 423 parsel sayılı taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgili de, 2006 yılında düğmeye basılarak Ak parti iktidarının gözbebeği 5'li holding arasındaki Cengiz Holding'e adeta altın tepside bütün hukuki sorunlar aşılarak sunuluyor.

* Çevre ve Turizm bakanlığı kararnameleri yetmiyor, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri devreye giriyor. Söz konusu arazideki tüm engeller, devleti yöneten iktidar tarafından kaldırılıyor ve bu holdinge adeta destek veriliyor.

DANIŞTAY ÖZELLEŞTİRMEYİ İPTAL ETMESİNE RAĞMEN SATIŞI GERÇEKLEŞTİRDİLER

* Bu özelleştirmeyi, Danıştay İdari Dava Daireleri Krulu, 2016 yılında hukuka ve kamu yararına uygunluk bulunmadığı gerekçesi ile iptal etmiştir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak Danıştay kararını uygulamayan Maliye Hazinesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilgili memurlarından şikayetçi olduğumuzu, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep ederek suç duyurusunda bulunuyoruz.

SUÇLULARIN TESPİT EDİLMESİNİ İSTEDİK

Bodrum Adliyesi önünde CHP'li 20 belediye meclis üyesi ile birlikte açıklama yapan Avukat Cihan Özarslan ise şöyle konuştu:

* Maliye Hazinesi ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yapmış olduğu özelleştirmenin kesin olarak iptal edilmesine rağmen söz konusu taşınmazın tapusunu üzerine almayarak mahkeme kararının uygulanmasını fiilen geciktirmesi de “İhmal suretiyle görevin kötüye kullanılması” suçunu oluşturmuştur.

* Bu nedenle yaptığımız suç duyurusu ile Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülecek soruşturma sonrasında kimlikleri belirlenecek Maliye Hazinesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilgili memurlarından şikayetçi olduk. Şüphelilerin eylemine ‘görevi kötüye kullanmak suçundan' ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen tespit edilecek sair sebeplerle haklarında gerekli soruşturmanın yapılmasını ve kamu davasının açılmasını istedik.