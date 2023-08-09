CHP’nin “Barış Pehlivan” randevusu iptal edildi
CHP heyeti, cezaevine girecek olan Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan’ın durumunu görüşmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecekti. Bugün saat 12.00'deki randevu, görüşmeye 30 dakika kala iptal edildi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığındaki heyet, bugün saat 12.00’da, cezaevine girmeye hazırlanan gazeteci Barış Pehlivan’ın durumunu görüşmek üzere Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelecekti.
Ali Mahir Başarır, “Randevu, görüşmeye 30 dakika kala iptal edildi. Sayın Bakan’ın adaletten daha önemli ne işi vardı?” diyerek, Yılmaz Tunç’a tepki gösterdi.
DENETİMLİ SERBESTLİK TALEBİ REDDEDİLDİ
Barış Pehlivan, 2 Ağustos’ta Cumhuriyet’te yer alan ‘5’ başlıklı köşe yazısında 5. kez cezaevine gireceğini açıkladı. 31 Temmuz'da çıkarılan yasadan faydalanmak için talepte bulunduğunu belirten Pehlivan, infaz hakimliğinden çıkacak karara göre, cezaevine girip girmeyeceğinin netleşeceğini söylemişti. Barış Pehlivan’ın denetimli serbestlik talebi ise reddedilmişti.