CHP’nin İzmir yeni il başkanı belli oldu

CHP İzmir İl Başkanlığı’na Şenol Aslanoğlu’nun atandığı duyuruldu.

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CHP’nin İzmir yeni il başkanı belli oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'nin mevcut İzmri İl Başkanı Deniz Yücel, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun takdiriyle, Merkez Yürütme Kurulumuzun kararıyla CHP İzmir İl Başkanlığı'na atanan Şenol Aslanoğlu’nu tebrik ediyorum ve kendisine başarılar diliyorum. Partimize, örgütümüze ve İzmir’e hayırlı olsun” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, “CHP MYK tarafından İzmir İl Başkanlığı’na atanan Sn. Şenol Aslanoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyorum. Partimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

“İNANCIM TAMDIR”

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “MYK'mız tarafından İzmir İl Başkanı olarak belirlenen Şenol Aslanoğlu'na inancım tamdır. Örgütümüze ve İzmirimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

ŞENOL ASLANOĞLU KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan Şenol Aslanoğlu, 2 dönemdir İzmir Ticaret Odası Meclis üyesi olarak görev yapıyordu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan, TÜRKONFED bünyesinde BASİFED delegeliği yapan Aslanoğlu, İZSİAD Genel Sekreterliği ve İZSİAD Başkan yardımcılığı da yaptı. Aslanoğlu, CHP Balçova Belediye Başkanı Aday Adayı olmuştu.

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