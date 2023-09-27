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Çiçeklerine bakmak istedi, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mustafa Üzel çiçeklerine bakmak isterken feci şekilde hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 23:12 - 27 Eylül 2023 Güncellenme:
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Çiçeklerine bakmak istedi, hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çiçeklerine bakmak için 3 katlı binanın damına çıkan Mustafa Üzel, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Üzel’i Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Üzel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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