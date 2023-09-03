Çiftçilerden iktidara: Üretin diye yalvaracaksınız ama…

Çiftçilerin isyanı sürüyor. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tarım ve hayvancılık yapan bir üretici AKP iktidarının tarım politikalarına tepki göstererek, "Dikkat edin! Üretin diye yalvaracaksınız ama üretmeyeceğiz" diyerek uyarıda bulundu.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Burhaniye ilçesi Börezli Mahallesi’nde tarım ve hayvancılık yapanların sorunlarını dinledi.

İktidarın tarım politikasını eleştiren bir hayvan üreticisi, Çözmez’e “Hayvancılığın durumu çok kötü. Ben artık bu ülkenin tarım politikası ütettiğine inanmıyorum. AKP’nin 20 yıldan beri hiç tarım politikası yok. Sıkıştığı zaman dışarıdan gelir. Biz bir ay para kazanıyoruz, 11 ay ise zarar. Bıktık artık. Geçen yıl 9 ton süt üretimi vardı köyde. Bugün 4 ton” diye konuştu.

“BENDEN SONRA ÇİFTÇİLİK YAPACAK OLAN YOK”

Tarım ürünleri üreten diğer bir çiftçi ise “Samimi söylüyorum, 58 yaşındayım, benden sonra burada çiftçilik yapacak olan yok. İnsanlar çok sıkıntılar çekecek. Açlığa doğru gidiyoruz. Bak dikkat edin! Köylüyü hor görmeyin. Üretin diye yalvaracaksınız, ama üretmeyeceğiz. Samimi olarak söylüyorum, üretmeyeceğiz” dedi.

“GIRGIR DEĞİL BU İŞLER”

TMO’ya buğdayını veremediğini söyleyen çiftçi şöyle konuştu:

*Tarım Kredi’ye olan borcumu kredi çekerek ödedim. Bak, dikkate alın aç kalacaksınız. Gırgır değil bu işler. Üretmeyeceğiz, üretemeyeceğiz. Bitti, her şey bitti.

*Domates pazarda 35 lira. Aşağısına yiyebilecek misiniz, yiyemeyeceksiniz. Şu ova da karnabahar ekilir idi. Samimi söylüyorum, ben kendi yiyeceğim kadar ektim.

*Ispanak öyle. Size yedirmeyeceğim, kendim yiyeceğim. Çünkü yapamıyorum. Kendi çoluk çocuğumun yiyeceğini ektim. Bundan sonra kendimi düşünüyorum. Nasıl yapayım 40 lira olmuş mazot.

*Bin lira olmuş üre gübresinin torbası. Nasıl çıksın işin içinden. Karşıdan gören gırgır sanıyor. Samimi söylüyorum, insanların cebinde çay parası yok ya. Böyle bir ortamda yaşıyoruz.

“KÖYLÜ-ÇİFTÇİ TÜKENDİ”

Türk çiftçisinin yaptığı çağrının çok önemli bir ikaz olduğunu belirten Milletvekili Turhan Çömez de, “Çiftçi varlığını sürdürememe noktasına geldi. Köylü tükendi. Çiftçi tükendi” dedi.

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