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Çiftçilerin eylemine sert müdahale! Gözaltılar var

Şanlıurfa'da 5 gündür elektrik verilmediği için arazileri susuz kalan çiftçiler, protesto için lastik yakıp taşlarla yolu kapattı. Uzun araç konvoyunun oluştuğu eylemde yolu açmayan çiftçilere güvenlik güçleri müdahalede bulundu, 20 kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma: 21:19 - 09 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Viranşehirde Mutlu, Yazgüneşi, Talihli, Küçükmutlu, Ceylan, Bağlarbaşı ve Basmaklı mahallerinde elektriği kesik olan ve sulama yapamayan çiftçiler, DEDAŞ Viranşehir İşletme Şefliği binası önüne geldi.

YOLU TRAFİĞE KAPATTILAR

Yaklaşık 300 kişinin katıldığı protestoda çiftçiler yolu, taş ve lastik yakarak trafiğe kapattı. Ekili tarlalarını sulama sezonunda elektrik kesintisi nedeniyle sulayamadıkları için eylem yapan çiftçilerin dağılması yönünde güvenlik güçleri uyarıda bulundu.

BİBER GAZI SIKTILAR

Polis ve jandarmanın uyarısına uymayarak eylemlerini sürdüren çiftçilere  jandarma TOMA’dan taziyikli su ile biber gazıyla müdahalede bulundu.

20 GÖZALTI

Yaşanan protestoda 20 kişi gözaltına alınırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat süren eylem güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. (DHA)

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