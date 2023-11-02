Çiftçilerin yeni düşmanı: 500 kilometre uçup yumurtluyor

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, istilacı bir tür olan güz tırtılı ile mücadele başlattığını duyurdu. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, bu zararlı türün bitkilere ciddi zararlar verdiğini belirtti. Ayrıca, güz tırtılı dişilerinin 500 kilometre uçarak binlerce yumurta bırakma kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, istilacı bir tür olan güz tırtılı ile mücadele hakkında açıklamalarda bulundu. Güz tırtılının beslendiği bitkiler arasında mısır, pirinç, şeker kamışı, pamuk, soya, yer fıstığı, yonca, soğan, fasulye, tatlı patates, domates, patlıcan, biber, tütün, krizantem, karanfil, sardunya, turpgiller ve kabakgiller familyaları bulunuyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Sağlam, zararlı organizmalarla mücadelenin verimli bir tarım için kritik bir faktör olduğunu söyledi.

ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİ

Sağlam, güz tırtılının hızlı bir şekilde yayılabileceği, bu nedenle erken müdahalenin önemli olduğuna dikkat çekti. Erken ekim veya erken olgunlaşan çeşitlerin ekilmesi, süt olum döneminde erken hasat, ve hasat sonrası derin toprak işleme gibi kültürel mücadele yöntemlerinin kullanılabileceğini ifade etti.

Ayrıca, kimyasal mücadele yöntemlerine de başvurulabileceğini belirten Sağlam, bu konuda bilinçsiz ve aşırı ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Üreticilere, hastalık ve zararlılardan korunmaları için dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

500 KİLOMETRE UÇUP YUMURTLUYOR

Güz tırtılı, yumurtlama kapasitesi ve zarar potansiyeli ile dikkat çeken bir zararlı tür olarak öne çıkıyor. Sağlam’ın açıklamaları şu şekilde; “Erginler sıcak ve nemli akşamlarda aktiftirler. Yaşam döngüsü yazın yaklaşık 30 günde, ilkbahar ve sonbaharda 60 günde, kışın ise 80 ila 90 günde tamamlanır. Yumurtalarını yaprakların alt yüzeyine 100- 300’lük küme halinde bırakır. Yumurta kümesi genellikle gri renkli keçe benzeri tüy, pul tabakası ile kaplıdır. Bir dişi yaklaşık bin adet yumurta bırakabilir.

Yumurtalarını 500 kilometre uçtuktan sonra bırakma eğilimindedir. Yumurtalarının çoğunu yaşamının ilk 4 ile 5 günü boyunca bırakır, ancak 3 haftaya kadar bir miktar yumurtlama meydana gelir. Larvalarda uzunlamasına bant şeklinde şeritler bulunur. Genellikle yeşil olmakla birlikte kahverengimsi siyah renkli de olabilirler. Larva segmentlerinde verev lekeler bulunur. Olgun larvalar genellikle 35-40 milimetre uzunluğundadır. İleri dönem larvalarda başın üzerinde sarı renkte ters bir Y şekli ve dorsal kısmında sondan 2’nci segmentte kare şeklinde 4 adet siyah nokta bulunur.

2’nci ürün mısırın sert olum dönemine kadar sürveylerin devam etmesi gerekir. Larva yoğunluğu fazla olan alanlarda büyüme dönemindeki bitkilerin yapraklarını yemeleri ve büyüme merkezlerini kesmeleri sonucu bitkiler kurumakta ve dolayısıyla önemli oranda zarar meydana gelmektedir. Süt olum döneminde beslenmesi ile de seyrek taneli mısır meydana gelmektedir. Larva evresinin süresi yazın yaklaşık 14 gün, serin havalarda ise 30 gün kadardır” (DHA)

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