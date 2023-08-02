Çiftçinin TMO çilesi sürüyor: ‘Emeğimizin karşılığını alamıyoruz’

Buğday ve arpa hasadı sürerken çiftçinin TMO’dan randevu alamama sorunu devam ediyor. Kayseri’de de çiftçiler TMO’dan randevu alamadıkları için tüccara mahkum edildiklerini söyledi. Çiftçiler, “Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Köylü hep eziliyor. Üretiyoruz ama ürettiğimizin karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz. Yıllardır durum böyle” siteminde bulundu.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de İYİ Parti Talas Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy, ilçe kırsalında çiftçileri ziyaret ederek, yaşadıkları sorunları dinledi. Üreticilerin her alanda sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Çalıksoy, çiftçilerin TMO'dan randevu alamadığını ve mağdur durumda olduğunu söyledi.

“ÜRETİCİYİ TÜCCARA MAHKUM EDİYOR”

Çiftçilerin ekonomik anlamda büyük sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Çalıksoy, şu açıklamada bulundu:

* “Talas kırsalında çiftçilerimize hal, hatırını sorduk, mahsullerinin durumunu sorduk. Bir dokunduk, bin ah işittik. Bugün bu çiftçi arpasını, buğdayını geçen yıl verdikleri fiyata, tüccara veriyor. Aynı fiyattan ofise veriyorlar. Bu çiftçilerimiz geçen yıl 5 bin 200 – 5 bin 500'e sattıkları arpayı yine aynı fiyattan satmak zorunda kalıyorlar. Ofis bu üreticilerimize açıkladığı fiyata, 7 bin 500 TL’ye buğdayın tonunu açıklamış olmasına rağmen üreticilerimiz ofise gidiyor.

* Ofisten randevu alamıyorlar. Randevu alsalar dahi tarihten bir ay sonraya bir ay vade veriyor. Oysa bu üreticilerimize mazot parası lazım. Masraflarının karşılığını vermek için para lazım olmasına rağmen bu parayı gününde temin edebilme imkanı olamadığı için üreticimizi, ofis bir ay vade vererek, randevu vererek tüccara mahkum ediyor. Peki, tüccara neye veriyor? 5 bin 200- 5 bin 500 gibi bir rakamlarla tüccara veriyor.”

TARIM BAKANLIĞI’NA ÇAĞRIDA BULUNDU

Üreticilerin ürününü tüccara verirken mağduriyetler yaşadığını ifade eden Çalıksoy, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticiyi tüccara mahkum ettiğini söyledi. Çalıksoy, çözüm çağrısı yaptı. Çalıksoy, sözlerine şöyle devam etti:

* “Devletimizin, Tarım Bakanlığı’nın uyguladığı politika, Tarım Bakanlığı’nın üreticinin ne şartlarda üretim yaptığını bilememesi, bunun farkında olamaması nedeniyle üreticilerimizi mahkum ediyor. Üreticimizin bugün mazot parası gerekli, biçer parası gerekli, saman parası gerekliyken bu parayı tedarik edebilmek için tüccara mahsulünü vermek zorunda kalıyor. Biz diyoruz ki buradan, bu üreticilerin bu sorunlarını Tarım Bakanlığı’nın çözmesi gerekir. Bu sıkıntıyı görmesi, üreticilerin sıkıntısına çare bulması gerekir.”

“ARPA, BUĞDAY FİYATI GEÇEN YILLA AYNI”

“Biz, üreticilerimizin tüccara mahkûm edilmesine şiddetle siliyoruz” diyen Çalıksoy, “Ne yazık ki, Tarım Bakanlığı üreticilerimizi ‘siz üretmeyin' dedirten bir noktaya getiriyor. Yani geçen yılla aynı fiyata olan bir arpa olur mu? Geçen yılla mazot aynı mı? Değil. Gübre aynı mı? Değil. Hiçbir girdi yerinde durmaz iken maalesef üreticimizin arpa fiyatı, buğday fiyatı geçen yılla aynı oranda. Biz bu üreticilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ”

Çalıksoy’a dert yanan çiftçiler ise, “Emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Köylü hep eziliyor. Üretiyoruz ama ürettiğimizin karşılığını hiçbir zaman alamıyoruz. Yıllardır durum böyle” sözleriyle duruma tepki gösterdi.

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