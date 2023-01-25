“Cin çıkarma” bahanesiyle 100 oklava darbesi! İstenen ceza belli oldu

Ankara'da kendisini "hoca" olarak tanıtan Erdal K. ile onun tavsiyesiyle "cin çıkarmak" için eşi Özge Nur Tekin'e 100 kez oklavayla vurarak ölümüne neden olan Selçuk T. hakkında 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Özge Nur Tekin’in “cin çıkarma” bahanesiyle öldürülmesi olayıyla ilgili Erdal K. ve Selçuk T’nin aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

YARALI HALDE HACAMAT

Duruşmada esas hakkındaki görüşünü açıklaması için söz verilen cumhuriyet savcısı, sanık Erdal K’nin yönlendirmesiyle sanık Selçuk T. tarafından eşi Özge Nur Tekin’in vücuduna oklava ile 100 kez vurulduğunu ve yaralı haldeki kadına hacamat yaptırıldığını belirtti.

Kadının bir gün sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktaran savcı, sanıklar Erdal K. ve Selçuk T’nin “kasten yaralama sonucu ölüme neden olma” suçundan 13 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı, sanıklar Zöhre T, Cemal E. ile Hatun E. hakkında “netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama” suçundan dava açıldığını, ancak sanıkların suça iştirak etmediklerini, olaya tanık olduklarını belirterek, “suçu yetkili makamlara bildirmemek” suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Savcı, yapılan hacamat ile maktulün ölümü arasında illiyet bağı bulunduğuna dair kesin delil bulunmadığı belirterek, sanık Sevim Ö’nün beraatine karar verilmesini talep etti.

İÇ KANAMADAN ÖLDÜ

Sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların talepleri kabul ederek, duruşmayı 8 Mart’a erteledi.

İddianamede, 18 Mart 2022’de Yenimahalle Dr. Yurtaslan Onkoloji Hastanesi’ne kaldırılan Özge T’nin iç kanama sebebiyle öldüğü tespiti üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilmişti. Erdal K’nin tavsiyesi üzerine sanıkların, kadına “cin çıkarma” bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları ifade edilmişti. Bu kapsamda 6 sanığın, “kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma” ve “suça iştirak etme” suçlarından cezalandırılmaları istenmişti. (AA)

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