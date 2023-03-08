‘Cin çıkarma’ bahanesiyle, kadının ölümüne neden olmuşlardı, karar verildi

Ankara'da psikolojik sorunları olduğunu iddia ettiği eşi Özge T'nin, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin tavsiyesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden olduğu ileri sürülen Selçuk T. ile 5 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

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Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Selçuk T, Cemal E, Hatun E, Zöhre T, Sevim Ö. ile taraf avukatları katılırken, sanık Erdal K. ise gelmedi.

Mahkeme başkanı, savcının önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için sanık ve avukatlara söz verdi.

Daha önce yaptıkları savunmaları yineleyen sanıklar, Özge T’yi öldürme kastıyla hareket etmediklerini, yaşanılanlardan dolayı pişman olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

Sanık avukatlarının da beyanını alan mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Buna göre Özge T’nin eşi Selçuk T, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama sonucu ölüme neden olmak” suçundan, sanık Erdal K. ise bu suça azmettirmekten 10 yıl 5’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Erdal K’nin tavsiyesi üzerine sanıkların, Özge T’ye “cin çıkarma” bahanesiyle oklavayla vurarak ölümüne neden oldukları belirtilmişti.

Bu kapsamda 6 sanık hakkında, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. (AA)

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