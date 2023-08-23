Cinayet anı saniye saniye görüntülendi

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde bir leblebi üretim atölyesinde çalışan 25 yaşındaki Kemal Akköse’nin silahla vurularak öldürülme anının görüntüleri ortaya çıktı. Katil zanlısının, aracına binen genç adamın yanına kadar gelerek ateş ettikten sonra kaçtığı anlar kameralara yansıdı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki gencin öldürülmesi olayı ile bağlantılı olarak işlendiği ileri sürülen Kemal Akköse (25) cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı. 10 Ağustos sabahı çalıştığı leblebi üretim atölyesine gitmek için evinden çıkan Kemal Akköse, aracına bindikten sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeği ile 4 el ateş edilerek öldürüldü.

Aşağı Mahalle, Ortaokul Sokak'taki cinayetin bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde Akköse'nin aracına binmesini bekleyen katil zanlısının koşarak yanına yaklaştığı ve yan camından içeri ateş ettikten sonra hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

YÜZÜNÜ GİZLEMİŞTİ, YAKALANDI

Diğer yandan olayın faili olduğu iddiasıyla gözaltına alınan katil zanlısı Ş.H.’nin (22) cinayetten önce bölgede üç gün keşif yaptığı, olay sırasında da tanınmamak için yüzünü atkı ile kapattığı ileri sürülmüştü.

Soruşturma kapsamında ilçede daha önce cinayete kurban giden 19 yaşındaki Hasan Akköse'nin annesi A.K. ile babası Y.A. da gözaltına alınmıştı. Anne ve baba cinayetin azmettiricisi oldukları iddiasıyla ‘Kan gütme saikiyle öldürme ve azmettirme' suçlarından tutuklanırken, katil zanlısı Ş.H. de ‘Tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanmıştı.

İKİ GENÇ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olaydan bir yıl önce ilçede işlenen bir başka cinayette Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın (17) öldürülmüş, iki gencin cansız bedenleri bir su kuyusuna atılmıştı. İkinci cinayette öldürülen Kemal Akköse'nin önceki cinayetin şüphelisi olan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı.

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