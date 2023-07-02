Cinayete hazırlık yaptığı ortaya çıktı, ceza katlandı

Konya'da kayınpederi Bekir Dağdeviren (68) ile bacanağı Mustafa Arslan'ı (36) pompalı tüfekle öldüren Şenol Yasak (41), 'tasarlayarak öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'öldürmeye teşebbüs' ve 'hırsızlık' suçundan ise toplam 17 yıl hapis cezası aldı.

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Konya’da oturan 2 çocuk annesi Halime Yasak, işsiz olan 17 yıllık eşi Şenol Yasak’tan şiddet gördüğü için 2020 yılının eylül ayında, 15 yaşındaki oğlunu da alıp, Muğla’daki akrabasının yanına gitti. Halime Yasak, ardından eşine boşanma davası açtı.

Davayı öğrendikten sonra Muğla’ya giden Şenol Yasak, eşini, çalıştığı yerde silahla rehin aldı. Olayın ardından 1 ay cezaevinde kalan Yasak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Eşiyle barışmak için tekrar girişimlerde bulunan ve her defasında olumsuz yanıt alan Şenol Yasak, 12 Ocak 2021 günü akşam saatlerinde Konya’da, oto tamircisi kayınpederi Bekir Dağdeviren’in evine gitti.

Yasak, iddiaya göre; evin önünde kayınbiraderleri Miraç ve Enes Dağdeviren ve mobilya ustası bacanağı Mustafa Arslan ile tartışıp, tehdit etti. Şikayet sonrası gözaltına alınan Yasak, ifadesi alındıktan sonra gece yarısı serbest bırakıldı.

2 KEZ AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR RAPORU ALINDI

Şenol Yasak, 1 gün sonra iş yerine gittiği bacanağı Mustafa Arslan’ı pompalı tüfekle vurup, öldürdü. Yasak, bacanağının kamyonetini alıp, bu kez kayınpederi Bekir Dağdeviren’in iş yerine gitti. Dükkan önünde karşılaştığı kayınpederine pompalı tüfekle vurup, karnından yaralayan Yasak, içeri girip kayınbiraderi Enes Dağdeviren’e da ateş etmek istedi.

Enes Dağdeviren engellemeye çalışırken, çevredekiler müdahale ederek Yasak’ı yakaladı. Yaralı Bekir Dağdeviren de hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Şenol Yasak, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şenol Yasak hakkında Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava sürecinde mahkeme heyeti, Şenol Yasak için 2 kez akıl sağlığı raporu istedi. Adli Tıp Kurumu 2 raporunda da cezai sorumluluğunu bulunduğu yönünde rapor verdi.

CEZALARDA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, Şenol Yasak’ı kayınpederi Bekir Dağdeviren ve bacanağı Mustafa Arslan’ı ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Yasak, kayınbiraderi Enes Dağdeviren’e yönelik ise ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan 12 yıl, öldürdüğü bacanağının kamyonetini aldığı için de ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı.

KARARIN GEREKÇESİ YAYIMLANDI

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla verdiği kararın gerekçesi açıklandı. Heyet gerekçede; Şenol Yasak’ın cinayetleri işlemeden saatler önce arkadaşından 700 lira karşılığında tüfek satın aldığı, kullandığı uyuşturucu haplardan tek seferde 5-6 tane içip 4 kilometre yürüdükten sonra av malzemeleri satan iş yerinden 30 adet tüfek fişeği aldığı, tüfeği montunun içerisine saklayarak bacanağının iş yerine gidip tartıştığı, o sırada arkasını dönüp montunun fermuarını açarak gizlediği tüfeği çıkararak Mustafa Arslan’a 1,5-2 metreden bir el ateş ederek öldürdüğü, kayınpederi Bekir Dağdeviren’in dükkanına gittiği, tüfeği yine montunun içine sakladığı, Bekir Dağdeviren’in dükkan önünde tamir işi yaptığı, kendisinin selam verdiği, Bekir Dağdeviren’in ise tamir yaptığı anahtarı Şenol Yasak’ın alnına vurduğu, sanığın arkasını döndüğü, tüfeği çıkardığı, tekrar maktule döndüğü, yaklaşık 1,5-2 metre mesafeden tek el ateş ederek Bekir Dağdeviren’i ağır yaraladığı, bunun sonucunda Dağdeviren’in yaşamını yitirdiği Yasak’ın suçlamaları kabul ettiğine yer verildi.

SUÇ İŞLEMEDEKİ ÖZELLİKLER DİKKATE ALINDI

Gerekçede; “Şenol Yasak’ın üzerine atılı Bekir Dağdeviren’e yönelik tasarlayarak öldürmek suçunun işleniş biçimi ve sanıktaki kasta dayalı kusurun derecesi nazara alınarak, sanığın takdiren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, suç işlenmesindeki özellikler ve sanığın kişiliği nazara alınarak sanık hakkında indirimine yer olmadığına, yine Yasak’ın üzerine atılı Mustafa Arslan’a yönelik tasarlayarak öldürmek suçunun işleniş biçimi ve sanıktaki kasta dayalı kusurun derecesi nazara alınarak, sanığın takdiren ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, suç işlenmesindeki özellikler ve sanığın kişiliği nazara alınarak sanık hakkında indirime yer olmadığına” karar verildi.

BİR ÜYE, MUHALAFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Mahkeme üyelerinden biri ise karara muhalefet şerhi koydu. Üyenin gerekçesinde ise Şenol Yasak’ın ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçunun şartları oluşmadığını belirtti. Yasak’ın tüfeği alma zamanı, maktullerin iş yerlerinden olup olmadığını kontrol etmediği, olayı anında karar vererek gerçekleştirdiği, ayrıca planlama ‘araya zaman girmesi’ ve ‘faildeki soğukkanlılığın korunması’, ‘ruhi sükunete ulaşması’ şartlarının somut olayda gerçekleşmediği nedeniyle tasarlama şartlarının oluşturmadığını vurguladı. (DHA)

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