Cinayetin altından çete savaşı çıktı

İstanbul'da Emre Çatal'ın öldürülmesi sonrası iki şebekeye yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Cinayetin altından uyuşturucu şebekelerinin hesaplaşması çıktı.

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Gaziosmanpaşa’da geçen salı günü Emre Çatal motosikletiyle seyir halindeyken, motosikletli kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Çatal, kaldırıldığı hastanede hayatına kaybetti. Olayın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda öldürülen Emre Çatal’ın, Fatih Gedik tarafından yönetilen uyuşturucu ticareti yapan şebekenin üyesi olduğu belirlendi. Bu şebekenin yine uyuşturucu ticareti yapan ve Ferhat Görener tarafından yönetilen Görener şebekesi ile husumetli olduğu tespit edildi.

ÜÇ ŞEHİRDE OPERASYON

Çatal’ın uyuşturucu ticareti sonrası anlaşmazlık yaşadığı Görener şebekesinin üyeleri tarafından öldürüldüğünü belirleyen ekipler, iki şebekenin de üyelerine yönelik İstanbul, Antalya ve Muğla’da operasyon düzenlendi.

Tespit edilen 37 kişiden 14’ünün daha önce yapılan operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklandığı tespit edildi. Ekipler geri kalan şüphelilerden 16’sını yakalayarak gözaltına aldı. Firari 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 110 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 9 gram uyuşturucu madde ve çelik yelek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.