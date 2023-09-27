Çin’in kuruluş yıl dönümü kutlandı
74'üncü kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul’da bir resepsiyon verdi.
Bu yıl 74'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu görkemli bir davet verdi.
Resepsiyonda Çin kültürü ve geleneklerine özel hazırlanan gösteriler, konukların beğenisini topladı. Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiadong törende yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, karşılıklı siyasi güvenin derinleştiğini kaydetti.
Wei, “Ülkemiz, Türkiye'nin Çin'e ihracatını genişletmesi için önemli platformlar oluşturmuştur. Türkiye'den daha fazla kaliteli ürünlerin Çin piyasasına girmesini teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.