Abone Ol

Çin’in kuruluş yıl dönümü kutlandı

74'üncü kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlayan Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul’da bir resepsiyon verdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çin’in kuruluş yıl dönümü kutlandı

Bu yıl 74'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çin Halk Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğu görkemli bir davet verdi.

Resepsiyonda Çin kültürü ve geleneklerine özel hazırlanan gösteriler, konukların beğenisini topladı. Çin İstanbul Başkonsolosu Wei Xiadong törende yaptığı konuşmada, iki ülke ilişkilerinin istikrarlı bir şekilde geliştiğini, karşılıklı siyasi güvenin derinleştiğini kaydetti.

Wei, “Ülkemiz, Türkiye'nin Çin'e ihracatını genişletmesi için önemli platformlar oluşturmuştur. Türkiye'den daha fazla kaliteli ürünlerin Çin piyasasına girmesini teşvik etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

X Reklam