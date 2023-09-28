Çıraklarına yaptıkları tepki çekmişti: Berbere verilen ceza belli oldu
Iğdır’da ‘sözünü dinlemeyen’ çıraklarına yönelik muamelesi tepki çeken berbere ev hapsi cezası verildi.
Iğdır’da çıraklarını yere süründürdüğü görüntüler sosyal medyada gündem olan berber Ferdi Döner D., 4 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Olay, 26 Eylül 2023 tarihinde Iğdır’ın Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak’ta meydana geldi. Berberlik yapan Döner, ‘sözünü dinlemeyen' çalışanlarını ceza olarak soyundurup dükkanın içinde süründürdü. E.D.’nin bu anları sosyal medyada paylaşılınca, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girerek şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D., çıkarıldığı hakimlikçe 4 ay ev hapsi cezasına çarptırıldı.
Görüntülerde Döner'in sürünmek istemeyen çırağına da “Dövmek istemiyorum, sürün kardeşim” dediği görüntülerde yer almıştı.
Tepki çeken görüntülerin ardından Ferdi Döner, “Arkadaşlara şaka yaptık. Biz hep gülüp eğlenip çalışıyoruz. Görüntüleri çeken müşterimiz de şaka olsun diye yapmış. Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmedim, üzgünüm” demişti. (AA-DHA)