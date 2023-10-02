Çobanlar ve koyunların selden kurtuluşu kamerada
Aksaray'da dün etkili olan yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel, tarım arazilerini su altında bıraktı. Bu sırada, 2 çoban ve büyükbaş hayvanları sel sularına yakalandı. Çobanların hayvanları ile selden kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Aksaray’da dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak, Saları Alaca köyünde etkili oldu. Oluşan sel nedeniyle tarım arazilerini su bastı. Bu sırada çobanlar Erdoğan Bulut ve Derviş Odacı, otlattıkları büyükbaşlarla su içinde kaldı. 2 çobanın hayvanlarıyla selden kurtulma anı çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)