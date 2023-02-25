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Çocuğu darbeden Kur’an kursu görevlisi tutuklandı

Büyükçekmece Kaymakamlığı, bir derneğin Kur'an kursunda eğitim gören çocuğu darbettiği öne sürülen görevlinin tutuklandığını bildirdi.

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Çocuğu darbeden Kur’an kursu görevlisi tutuklandı

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine müracaat eden D.Ç’nin, Hürriyet Mahallesi’ndeki bir derneğin Kur’an kursunda eğitim gören oğlu M.Ç’nin burada görevli S.Ç. tarafından darbedildiği iddiasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Büyük bir üzüntü duyduğumuz olay nedeniyle tahkikat başlatılmıştır. Güvenlik görevlilerimizce yakalanan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. (AA)

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