‘Çocuk istismarları siyaset üstü olmalı’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk istismarı konusunda 79 bin dava açıldığını ve müdahil olduklarını belirterek, “İdeolojik salvolar yapılınca toplumu incitiyoruz” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk ve kadın istismarıyla ilgili bakanlığının müdahil olma yetkisinin ancak dava açıldıktan sonra mümkün olduğunu belirtti. Şiddet, çocuk ve kadın istismarı konusunda 79 bin ceza davası bulunduğunu ve dava açıldıktan sonra müdahil olabildiklerini kaydeden bakan, 6 yaşındaki kızını tarikat mensubuyla evlendirilmesi olayında da kendilerinin üzerlerine düşen sorumluluğu yaptıklarını belirterek “Kadın ve çocuk istismarı siyaset üstü olmalı. Bunun üzerinden ideolojik salvolar yapılınca birbirimizi yıpratıyoruz, toplumu incitiyoruz. Vakıfları denetlemek bizim görevim içine girmiyor” dedi. Bakan, ihtiyaç sahiplerine değişik isimlerle 50 kalem sosyal yardım yapıldığını, sosyal yardım yapılan hane sayısının 4 milyon 300 bin civarında olduğunu dile getirdi. Ülkemizde insan ömrünün ortalama 78 olduğunu, ömür uzadıkça etkilerinin arttığını, yaşlı nüfusun çoğaldığını, doğurganlığın azalmasıyla genç nüfusta azalma olduğuna dikkat çeken Yanık, şunları söyledi:

SIĞINMACI TEHDİT DEĞİL

“Eğitim seviyesi arttıkça doğurganlık oranı da azalıyor. Biz de mesele çocuk sevmemek değil, bakım mekanizmasıyla alakalı. Bunun için ekstra çalışmalar yapıyoruz. Sığınmacıların doğurganlığı Türkiye için tehdit oluşturmuyor. Sığınmacıların güvenli bir biçimde geri dönüşünün sağlanması önceliğimizdir. Televizyonların gündüz kuşağındaki programlardan bin de rahatsızım. Ama sadece yasaklamayla çözemezsiniz. Aile dostu programları destekleyelim.”

Huzurevlerinin “kimsesizlerin yeri” olduğuna ilişkin algının artık değiştiğini, yaşlıların daha sosyal bir yer istediği zaman buralara geldiğini anlatan Bakan, sosyal yardımların ise asgari ücrete kıyasla belirlendiğini anlattı.

AİLE KORUNACAK

Yanık “50 kalem sosyal yardım yapıyoruz. Çocuklarının eğitimi için ulaşım, elektrik, doğalgaz olmayan yerlerde kömür desteğinde bulunuyoruz. Engelliler için engelli maaşı, engelli yakınına bakıcı desteğimiz sürüyor” dedi. Başörtüsü konusunda yasalara göre bir engel olmadığını belirten Bakan, “Aile birliğinin korunması noktasına özenli bir birliğe ihtiyaç var. Bizim eşcinselliğin normalleştirilmesine göz yummak gibi bir şeyimiz yok” diye konuştu.