‘Çok konuşuyorsunuz’ dedi, yolcuları indirdi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir özel halk otobüsü şoförü, yolcularının fazla konuşmaları nedeniyle aracı durdurarak tüm yolcuları indirdi ve boş otobüsle seferine devam etti.

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Bursa’da gerçekleşen olay, Akpınar Mahallesi Hancı Caddesi üzerinde gerçekleşti. B/17-A numaralı özel halk otobüsünün şoförü, yolcuların konuşmalarından rahatsız olduğunu iddia ederek otobüsü durakta durdurdu ve tüm yolcuları indirdi.

Yolcuların şikayetlerine aldırış etmeyen şoför, boş otobüsle seferine devam etti. Bu olay, diğer yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, duraktaki yolcuların şoföre tepki gösterdiği, sürücünün ise boş otobüsle yoluna devam ettiği görüldü. Görüntülerin ardından BURULAŞ’ın olayı incelediği öğrenildi. (DHA)