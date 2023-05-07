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Çocuk parkında pompalı saldırı! Yaralılar var

Elazığ'da Sarayatik Mahallesi'ne gelen şüpheliler, çocuk parkındaki bankta oturan husumetlilerine pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Çocuk parkında pompalı saldırı! Yaralılar var

Sarayatik Mahallesi Çilek Sokaktaki bir çocuk oyun parkına iki otomobille gelen şüpheliler, aralarında husumet olduğu belirtilen kişilere, pompalı tüfekle saldırdı.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda isimleri öğrenilemeyen 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Tüfekten çıkan saçmalar, çevredeki bir işyerinin camına da isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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