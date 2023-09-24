Çocukların attığı torpil 2 aracı yaktı
İstanbul Maltepe'de, boş bir arazide çıkan yangın, park halindeki otomobillere sıçradı. Yangını kontrol altına almak için çevre sakinleri seferber olurken, olay sonucunda 2 otomobil zarar gördü. Yangının çocuklar tarafından atılan torpilin patlaması sonucu başladığı iddia edildi.
Maltepe’de çıkan yangın, Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak üzerindeki boş arazide saat 21.00 sularında başladı. Arazideki otların alev aldığını fark eden çevre sakinleri, hemen itfaiyeyi bilgilendirdi. Yangın, park halindeki otomobillere yaklaşırken, çevredekiler yangını söndürmek için çaba gösterdi. Ancak iki otomobil alev alarak zarar gördü.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının neden kaynaklandığını araştırdılar. Yangının çocukların attığı torpilin patlaması sonucu çıktığı iddia edildi. Yangın sırasında sokakta yaşanan panik ve vatandaşların alevlere karşı mücadelesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, olayı incelemeye devam ediyor. (DHA)