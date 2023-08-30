Çocukların kavgasına büyükler karışınca olanlar oldu

Bağcılar'da parkta oynayan 2 çocuğun kavgasına ailelerde karışınca ortalık savaş alanına döndü. Bıçakların ve havalı tabancanın kullanıldığı kavgada 1 kişi, yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, pazartesi günü 20.30 sıralarında Kirazlı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, parkta oynayan 2 çocuk arasında kavga çıktı.

O sırada oradan geçen çocuklardan birinin ağabeyi olayı görüp çocukların yanına gitti ve bir çocuğu darp etmeye başladı.

Ardından darp edilen çocuğun yakınlarının da gelmesiyle büyüyen kavga ailelerden birinin evinin önüne taşındı.

2 aile arasında çıkan kavgada, bıçaklar ve havalı tabanca da kullanıldı. Bıçaklı 1 kişi, çevre sakinleri tarafından engellendi.

Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Havalı tabancayla yaralanan 1 kişi, ambulans ile hastaneye götürüldü. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi. (DHA)