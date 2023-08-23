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Çocukların oyunu faciaya dönüştü

Düzce'de, çocukların oyun oynarken metruk bir binada koltuğu yaktığı iddiasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle 3 eve sıçradı.

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Çocukların oyunu faciaya dönüştü

Karaca Mahallesi Çileli Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar mahallede bulunan metruk ev içerisinde oyun oynarken koltuğu yaktı.

3 EV HASAR GÖRDÜ

Evde başlayan yangından yükselen alevler rüzgarın da etkisiyle üç eve daha sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken üç evde hasar meydana geldi.

MAHALLELİDEN TAPKİ

Yangını çıkardığı iddia edilen çocukların annelerine mahalle sakinleri tepki gösterdi. Çocukların anneleri vatandaşların tepkisi nedeniyle “Benim çocuklarım yakmadı” diyerek gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren kadın koşarak uzaklaştı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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