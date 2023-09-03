Çok daha kötü günler ve katmerli zamlar gelecek

Uysal, iktidarın seçim öncesi ‘Çölden develer gelecek’ misali her şeyi halının altına süpürdüğünü ileri sürdü: “Şimdi de faturayı 85 milyona ödetiyorlar” dedi.

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DEMOKRAT Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, ülkenin seçimlerde büyük bir fırsat kaçırdığını belirtip, bugün bunun ekonomik yansımalarının yaşandığını söyledi. SÖZCÜ'ye konuşan Altılı Masa'nın ortaklarından Demokrat Parti'nin lideri “Şimdi Türkiye'yi katmerli zamlar ve çok daha kötü günler bekliyor. 85 milyona yüklenen maliyet ve yoksulluk daha da derinleşecek. Bundan sonra da zam ve vergi artışları devam edecek'' dedi. Uysal şu değerlendirmeleri yaptı:

MİLLETİN İKİ TERCİHİ VARDI

“İktidar seçim öncesi ‘Çölden develer gelecek' misali her şeyi halının altına süpürdü. Şimdi faturayı 85 milyona ödetiyor. 6,5 milyon memur ve emeklisi de sefalete mahkum edildi. Bu seçimde kaçırdığımız fırsatın teyidi seçimden sonra ekonomide yaşanan alt-üst oluşlardır. Milletimizin önünde iki tercih vardı. Kaynakları kötü kullanılan ve yolsuzlukla yağmalanan Türkiye'de faturayı bunu yapanlar mı ödeyecek, yoksa küçük bir azınlığın dışında 85 milyon mu ödeyecek? Neticede iktidarın kur korumalı mevduattan, ‘faiz sebep enflasyon sonuç' tezine ve 85 milyonun kobay olarak kullanılmasına kadar tüm maliyetleri ödüyoruz.

YOKSULLUK DERİNLEŞECEK

“Büyük yapısal sorunlar var ve dün dolandırıcı dediklerinizi bugün bakan yapıp, sorunları çözemezsiniz. Türkiye'nin içine düştüğü hamaset sarmalı var. Yalan ve montaj kasetlerini Cumhurbaşkanı da kabul ediyor. Bunları bile kullanmaktan çekinmeyen bir akıl var. O zaman Türkiye'nin Erdoğan ile dış politikada, Suriye meselesinde, ekonomide ve milli güvenliği tehdit eder hale gelen sistematik yolsuzluklara karşı bir değişimi gerçekleştirebilme imkanı yok. Bunların maliyetini de maalesef önümüzdeki dönemde 85 milyonun karşılayacağı gerçeği var. Bu da yoksulluğun daha da derinleşmesi demektir.”

Sığınmacılar zincirleme probleme dönüştü

Gültekin Uysal açıklamalarında sığınmacılar sorununa değindi. Demokrat Parti lideri “Sadece ve sadece Suriye iç savaşının Türkiye'ye yansıması ile bugün sığınmacılar, zincirleme bir probleme dönüştü. İstanbul başta olmak üzere kira meselesi var. Üniversitelerin açılışı yaklaşıyor. Türkiye'de pek çok yüksek puan almış evladımız daha iyi üniversiteleri tercih edemedi. Çünkü ülkede yaşanan alım gücü kaybı var. İstanbul artık pahalı ve yaşanmaz halde. Tüm verilere bakınca ülkeyi daha kötü günler bekliyor. Ama iktidara oy vermiş kitlelerin bu yanlışları onayladığı kanaatinde de değilim” değerlendirmesini yaptı.

Seçimde muhalefet olarak değişimi başaramadık

DP lideri Gültekin Uysal, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için özeleştiri yaparak şunları dile getirdi: “Devletimiz ve demokrasinin en önemli hazinesi, kavgasız dövüşsüz iktidarı değiştirme kabiliyetiydi. Muhalefet olarak bunu başarmalıydık. Toplumun büyük çoğunluğunun, bu sistem ve keyfi rejime itirazı vardı. Biz bunu hem cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı adayının arkasına hem de TBMM seçimine koyabilmeliydik ama başaramadık. Gönül isterdi ki Türkiye bir büyük enerjiyle zamanın ruhunu ve tarihin temposunu yakalayabilsin ama olmadı. Ancak ortada yüzde 48'lik oy ve bunun yüklediği sorumluluk varken küçük zaferler uğruna yüzde 48'i kaybetmeden daha ağır umutsuzluğa sevk edecek tavırlardan da kaçınmak gerekiyor.”

Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi politikalarını da şöyle eleştirdi: “Merkez Bankası şimdi faiz arttırıyor. Hani ‘Nas' vardı, ne oldu? Bu ülkede bir namuslu gazeteci çıkıp da sayın Erdoğan'a ‘Ne oldu?' diye soramıyor. Ortada ‘Bir yanlıştan döndük' diyerek nedamet getirmiş, pişmanlık duymuş, sorgulama yapmış bir iktidar da yok. Maliyetler yeniden ve katmerli bir biçimde milletimize ciro edilecek. Bakan Mehmet Şimşek de bunu saklamıyor. Zamlar ile vergi artışlarının devam edeceğini söyledi. Bu uygulanan politikaların hem itirafı hem de önceki yanlışların tekzibidir.”