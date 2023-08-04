Abone Ol

Çöp döküm sahası alev aldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, belediyeye ait çöp döküm sahasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri bir süre müdahale ettikten sonra yangın söndürüldü.

Yayınlanma: 13:36 - 04 Ağustos 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kocaeli’de çıkan yangın, öğle saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait İzmit ilçesi Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki İzmit Atık ve Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’nin (İZAYDAŞ) çöp depolama alanında meydana geldi.

Çöp yığınlarının olduğu alandaki dumanları fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin, depolama alanındaki yangına müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. (DHA)

Söndü sanılan fabrika yangını yeniden başladıİlginizi ÇekebilirSöndü sanılan fabrika yangını yeniden başladı15 katlı binada yangın çıktıİlginizi Çekebilir15 katlı binada yangın çıktıMuğla'daki orman yangınında sabotaj şüphesiİlginizi ÇekebilirMuğla'daki orman yangınında sabotaj şüphesi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Atatürk Kocaeli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Polis Sağlık yangın
X Reklam