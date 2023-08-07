Abone Ol

Çöp evde dehşete düşüren görüntü

Kilis'te yalnız yaşayan kişi, çöple doldurduğu evinde ölü bulundu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çöp evde dehşete düşüren görüntü

Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi’nde yalnız yaşadığı evine atık malzemeleri ve çöpleri yığan Fahri Y’den (74) haber alamayan yakınları eve geldi.

Kapıyı açamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

ÖLÜ BULUNDU

Bitişikte bulunan evin damından bahçeye giren ekipler, Fahri Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin ve bahçenin içerisinde bulunan çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye çalışılıyor.

Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

Samsun'da 15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulunduİlginizi ÇekebilirSamsun'da 15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulunduKüçük çocuk parkta ölü bulunduİlginizi ÇekebilirKüçük çocuk parkta ölü bulundu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam