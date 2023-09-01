Çorlu tren faciasına ilişkin 15. duruşma başladı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de meydana gelen ve 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin 13 sanıklı davanın 15’inci duruşması başladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Sarılar Köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018'de meydana gelen, 7'si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300'den fazla kişinin de yaralandığı tren katliamına ilişkin yargılamanın 15'inci duruşması, bugün Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Duruşma öncesinde aileler, Çorlu Santral önünde bir araya gelerek duruşmanın yapılacağı Çorlu Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüyüş yaptı.

Aileler, yürüyüş sırasında, katliamda yaşamını yitirenlerin resimlerinin yer aldığı “Adalet istiyoruz” yazılı pankartla “Hak, hukuk, adalet; kaza değil, cinayet”, “Çorlu'nun hesabı sorulacak” ve “Gün gelecek, devran dönecek. Katiller halka hesap verecek” sloganları attı. CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Candan Yüceer'in de katıldığı yürüyüşün ardından duruşmanın yapılacağı yere ulaşan aileler, katliamda yaşamını yitirenlerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan “Burada” ve “Adalet istiyoruz” dedi.

“BU YOLDA BİR USULSÜZLÜK VAR, BUNUN ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYORUZ”

Katliamda torunu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mehmet Öz şöyle konuştu:

-Geçen mahkemede Mümin Karasu’nun söylemiş olduğu bir söz var; bu tren yolu atık malzeme ile yapılmıştır. Bunun üzerine savcılık makamı hiç gitmiyor.

-Bizim talebimiz bu tren yolunun yapılış şekli nedir, ne değildir, bunun üzerine gidilmesi ve savcılık makamının üst makamlara taleplerimiz doğrultusunda ret kararı vermemesi. Bu yolda bir usulsüzlük var bu usulsüzlüğün ortaya çıkmasını istiyoruz.

“İÇERİDEKİLER ARTIK STAJ YAPMAYI BIRAKSINLAR”

Oğuz Arda Sel'i annesi Mısra Öz de “Biz bugün 15. duruşmada bugüne kadar gelmeyen adaletin, biten adli tatil döneminin ilk gününde olarak içeridekilere iyi tatiller dileyip bizim davamız için ne yaptıklarını soracağız. Adalet rayların altında kalmasın diyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz ve biz adalet bekliyoruz. İçeridekiler de artık staj yapmayı bıraksınlar” dedi.

“GENEL MÜDÜRÜN, BAKANIN ADALET ÖNÜNE ÇIKMASINI İSTİYORUM”

Tren faciasında torunu Oğuz Arda Sel ile birlikte oğlu Hakan Sel’i kaybeden Necmettin Sel de şunları dile getirdi:

-Tek kelimeyle ceza alsınlar talebindeyim. Üst düzeydeki genel müdürün, o dönemin bakanının adaletin önüne çıkmasını talep ediyorum.

-Mümin Karasu’nun alt düzeyi işaret etmesiyle olmaz. Mümin Karasu yanındaki genel müdürü vermiyor, alt düzeydeki adamı veriyor. Genel müdür emir vermeden alttaki adam görev yapabilir mi, mümkün mü yani?

-Lütfen genel müdürün, bakanın adalet önüne çıkmasını ve onların yakasına yapışmak istiyorum. Benim oğlumla torunumu ne yaptınız? onun hesabını versinler bana, ondan sonra ben de rahat uyuyayım. Onların çocukları öyle olsaydı bu adalet bu kadar uzun sürer miydi?