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Çorum’da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

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Çorum’da feci kaza: Anne ve oğlu öldü, 3 kişi yaralandı

Çorum’da Ferhat A. (41) idaresindeki 19 UK 820 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Danaderesi mevkisinde, Süleyman Kula’nın (41) kullandığı 19 KZ 109 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE VE OĞLU ÖLDÜ

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Züleyha Kula (63), Vedat A. (32) ve Gökşan A. (27) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Züleyha Kula ile oğlu Süleyman Kula, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren yaralılardan Vedat A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

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