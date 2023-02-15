Abone Ol

Çorum’da korkutan deprem (Son depremler)

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:30 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Çorum’da korkutan deprem (Son depremler)

Çorum’da bugün saat 18.02’de deprem oldu.

AFAD, depremin derinliğini 11,95 kilometre, büyüklüğünü de 4.0 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Deprem anında yüzme havuzunda yaşanan dalgalanma kameradaİlginizi ÇekebilirDeprem anında yüzme havuzunda yaşanan dalgalanma kameradaGüvenlik güçleri deprem enkazından çıkan değerli eşyalar için nöbetteİlginizi ÇekebilirGüvenlik güçleri deprem enkazından çıkan değerli eşyalar için nöbette

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD Çorum deprem
X Reklam