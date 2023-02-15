Çorum’da korkutan deprem (Son depremler)
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Çorum'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum’da bugün saat 18.02’de deprem oldu.
AFAD, depremin derinliğini 11,95 kilometre, büyüklüğünü de 4.0 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ