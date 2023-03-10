Çukurova’da imar için sıkıyönetim ilan ettik!

Çetin “Bir dakika sonra deprem olacakmış gibi davranıyorum. Dayanıklı inşaat yapmayı düşünmeyen Çukurova’ya girmesin. Kimseye taviz vermiyoruz” dedi.

Mehmet SERBES

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AHRAMANMARAŞ depreminde Adana'daki yıkım sadece Çukurova ilçesinde yaşandı. 11 apartman enkaza dönerken 418 kişi yaşamını yitirdi. 263 apartman için ağır hasar raporu verildi. Çukurova'nın CHP'li Belediye Başkanı Soner Çetin, yeni felaketlerin yaşanmaması için yaptıkları çalışmaları SÖZCÜ'ye anlattı. Çukurova'nın 7,7 büyüklüğündeki depremi 6,7 büyüklüğünde hissettiğini belirten Çetin “İlçede yıkılan binalar 1992 ila 1997 arasında ruhsat almış. Yani deprem yönetmeliği uygulamasından önce yapılmış binalar. Bizim dönemimizde yapılan binalarda sorun yok” dedi.

HERKES KURALA UYACAK

Bundan sonrası için belediye meclisinden alınan kararları anlatan Soner Çetin, “Adana'nın 25 yıllık imar sorununu çözerek Şambayadı-Kabasakal-Esentepe bölgesinde imar sorunu çözdük ve 16 bin hak sahibine tapularını teslim ettik.

Yeni imara açtığımız bölgeye kat sınırlaması getirmiştik. Şimdi bu kat sınırlamasını daha da sınırlı hale getiriyoruz. Bundan sonra yoğunluğuna göre bu bölgeye yapılacak binalar 3 ve 5 katlı olabilecek. Yavaş yavaş her şey normale dönecek. Ama ben bir dakika sonra deprem olacakmış gibi davranıyorum. Kimse gelip bana ricada bulunmasın. Herkes işini düzgün ve kuralına uygun yapacak. Akıllı müteahhit bilimsel çalışacak. Üstüne de fiyatı koysunlar ama vatandaş sağlam binada oturduğunu bilsin. Özellikle depreme dayanıklı inşaat yapmayı düşünmeyen kişi Çukurova'ya girmesin. Bizim ruhsatını verdiğimiz binalar konusunda herkes rahat olsun. Sıkı denetliyoruz. Hiç kimseye taviz vermiyoruz. İmar konusunda sıkıyönetim ilan ettiğimizi herkes bilir. Bu sıkıyönetimi daha sıkı hale getiriyoruz.” diye konuştu.

ASMA-ÇEKME KAT YASAK

Başkan Çetin, depreme karşı yeni alınan kararları şöyle sıraladı: “Asma ve çekme katlar artık yasak. Yeni binalarda olmayacak. Çünkü bu katlar daha sonra genişletme amaçlı kolon kesme ve benzeri yasal olmayan uygulamalarla güvenli olmaktan çıkartılıyor. Binalara bodrum otoparkı zorunluluğu getiriyoruz. Bu zaten zorunluydu ama istisnaları vardı. İstisnaları kaldırıyoruz. Bodrum otoparkının binayı daha dirençli yaptığı biliniyor. Sismik izolatör veya damper sistemini ciddiyetle araştıracağız, bilim adamlarından görüş alacağız. Uygun bir sistem yönetmelikte zorunlu hale getirilmezse bile plan notlarına işleyerek uygulayacağız. Belediyemizde jeofizik mühendislerinin sayısını artıracağız ve zemin etütlerini eskisinden daha ciddi şekilde yapacağız. Ayrıca ilave tedbir almak gereken yerlere forekazık sistemi getireceğiz. Kimse ‘Çukurova Belediyesinde işlerimiz yavaş ilerliyor' diye şikayet etmesin biz noter değiliz, onaylayıp gönderemeyiz. Bundan sonra Adana'da yapım işi yapan kişilerin önünde yeni bir sayfa açılıyor. Herkes ona göre davranacak.”

Deprem konutları batıya yapılacak

ADANA'da yapılacak deprem konutlarının yeri de belli oldu. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, deprem konutlarının yeni imara açılan kentin batısındaki Şambayadı köyü bölgesine yapacağını belirtti. “Çetin “Biz oraya imara açarken hazineye 700 dönüm arsa kazandırdık. Umarım kısa zamanda konutlar tamamlanır ve evlerini kaybeden vatandaşlarımızın mağduriyeti ortadan kalkar” dedi. Çetin, belediye olarak aldıkları önlemlerin Adana'daki tüm ilçelerde uygulanmasını çağrısında bulunurken “Büyükşehir Belediye Meclisi'nin de aynı yönde kararlar alacağını umut ediyorum. Başkanımız Zeydan Karalar ile görüştüm, aynı fikirde olduğumuzu biliyorum” diye konuştu.

Karalar kendini ihbar etti

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, savcılığa gidip, başta sinekle mücadele ihalesi olmak üzere bütün ihalelerin incelenmesini istedi. Adana'da bir radyonun belediyenin sinekle mücadele ihalesiyle ilgili savcılığa şikayette bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ile görüşen Karalar konu hakkında açıklamalar yaptı. Savcılık tarafından çağrılmadığını, kendisinin geldiğini belirten Karalar “Seyhan Belediyesi'nde de kendimi ve belediyeyi ihbar ettim. Savcılığı göreve çağırdım ve inceleme talep ettim. Şimdi de ben burada belediyeyi ve kendimi ihbar ediyorum. Bizim sadece sinekle mücadele ihalemizi değil, her şeyimizi incelesinler. Bizim hukuken yaptığımız bir yanlış varsa, birilerine kıyak çekip, yarar sağlamışsak hukuka kellemiz feda olsun. Ama bunların hiçbiri doğru değilse lütfen hukuk bu iftiracıları, cezalandırsın. Basından özellikle rica ediyorum. Bizi izleyin. Kamuya, devlete, Adana'ya, belediyeye, ülkeye bir zararımız varsa bizi yerden yere vurun” dedi. (SÖZCÜ)