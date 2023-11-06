Cumhur İttifakı arasında rapor krizi

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin, 504 villa için Kahramanmaraş depremleri öncesinde yaptığı zemin etüd raporu talep etmelerine rağmen MHP'li meclis üyelerine verilmedi. Duruma tepki gösteren MHP meclis üyesi Süleyman Soysal, “Saklanacak ne var, neden saklıyorsunuz raporları?" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Elazığ Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısında Cumhur ittifakı arasında rapor krizi yaşandı. Belediye'nin ‘Batı Prestij Villaları’ projesinin zemin etüd raporlarının, istemelerine rağmen MHP'li meclis üyelerine vermemesi tartışmalara neden oldu.

“AKLANACAK NE VAR?”

Meclis toplantısında gündem dışı söz alan MHP meclis üyesi Süleyman Soysal, belediyenin projesi olan villakent evlerinin zemin etüd raporlarına itirazları olmasına rağmen belediyenin bunları MHP grubuna vermediğini belirterek, şunları söyledi:

“Belediyenin Villakent projesinde haziran ayında hazırlanmış olan bir zemin etüd raporu var. Bu rapora göre yapılan proje çalışmasında drenajlar yapılmamış, zemin iyileştirmelerinin yapılmadığını geçtimiz ay ifade etmiştik.

Bunun üzerine Villakent projesinin yapıldığı yere Ak Partili meclis üyeleriyle beraber kontrol etmeye gittik. Villakent projesinde yetkili arkadaşlar zemin etüd projesinin 2023 Haziran ayında hazırlandığını söylemesine rağmen yapılan inşaatı incelemeye gittiğimizde ise bize 2022 yılında hazırlanan zemin etüd raporuna göre çalışma yaptıklarını söylediler.

Biz de 2022 yılında hazırlanan zemin etüd raporlarını incelemek istedik. Ak Parti Grup Başkanvekili Veysi Toptaş, ‘Belediyeye dilekçe verirsiniz raporu alırsınız' dedi. Biz de belediyeye dilekçe vererek raporu almak istedik 30 Ekim'de talebimize cevap geldi. Kısaca ‘Bu raporu meclis üyeleri alamaz’ demişler.

Siz sürekli şeffaf belediyecilikten bahsediyorsunuz. Saklanacak ne var ki, istediğimiz zemin etüd raporlarını, üstelik Ak Parti Grup Başkanvekili ‘dilekçe ver al' demişken şimdi neden saklıyorsunuz? 2023 yılında bir deprem olmuş ama siz 2022 yılında hazırlanan raporu dikkate alarak inşaat yapıyorsunuz.

Bir aydır kimse bana cevap veremedi, cevap almak için dilekçe dahi verdik halen daha raporu saklıyor, göstermiyorlar. Zaten rapor olsa dahi kabul olmaz çünkü 2022 zemin etüd raporuna göre inşa edilmiş. Bu yetkililer kimse, Elazığ Belediyesi bu kişilere görevden el çektirmelidir. Burada katliam yapıyorlar, lütfen bununla ilgilenin”