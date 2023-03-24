Cumhur İttifakı protokolü YSK’ya sunuldu

Cumhur İttifakı Protokolü, Yüksek Seçim Kurulu’na sunuldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “AKP, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelme suretiyle Cumhur İttifakı’nın yeni kurgusunu oluşturdular ve Cumhur İttifakı adı altında yol almaya birlikte devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe; Cumhur İttifakı protokolünü, bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sundu.

“YENİDEN REFAH PARTİSİ CUMHUR İTTİFAKI ADI ALTINDA KATILMAYA KARAR VERMİŞTİR”

İttifak temsilcileri, daha sonra Kurul Başkanlığı önünde açıklama yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, şunları söyledi:

* “Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı adı altında katılmaya karar vermiştir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin maruz kaldığı saldırılara karşı yerli ve milli duruşun doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. 15 Temmuz 2016 ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Yenikapı'da ortaya çıkan milli mutabakat, yapılan idare reformu ile perçinlenerek milli şuura dönüşmüştür. Milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma ile somutlaşmıştır.

* Cumhur İttifakı haklının güvencesidir, doğrudan tarafıdır. Demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün teminatı olmaya devam edecektir. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak, yeniden imar ve ihya sürecini tamamlamak bütün gayemizdir. İttifakımız dünya barışını, adaleti Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve azmin kararlılığını aziz milletimizden almaktadır.

* Milletimizin sağ duyusuna inanıyor, ferasetine güveniyoruz. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yine yurt dışında da 3 milyon 300 bin gurbetçimiz oy verecektir. Görüldüğü gibi seçimler, demokrasinin görünen yüzüdür. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, “14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde vatanımızın ve milletimizin menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, şöyle konuştu:

* “Biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'mızın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Başta sayın genel başkanımız Mustafa Destici beyefendi olmak üzere ittifakımızın genişlemesi noktasında Yeniden Refah Partisi ile temaslarda bulunmuş ve bu ittifakın genişlemesine de katkıda bulunduk.

* İnşallah Cumhur İttifakı'mızın genişlemesi sandıkta daha geniş anlamda olacak. Türk milleti sandıkta birinci turda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Cumhurbaşkanı olma görevini verecek. Bizler de Meclis'te en üst sayıda temsil edileceğiz. Büyük Birlik Partisi olarak başta Cumhurbaşkanımızın seçilmesi ve BBP olarak TBMM'de en üst derecede temsil edilme noktasında gayretlerimiz olacaktır.”

“BU BİRLİKTELİK KOLTUK VE MAKAM PAZARLIKLARI ÜZERİNDEN DEĞİL”

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise şunları söyledi:

* “AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi bir araya gelme suretiyle Cumhur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturdular ve Cumhur İttifakı adı altında yol almaya birlikte devam edeceğiz.

* Cumhur İttifakı'nı oluşturan siyasi partiler kendi hükmü şahsiyetlerini ve özgün siyasi kimliğini muhafaza ederek ittifaka katılmaktadırlar.

* Bu birliktelik koltuk ve makam pazarlıkları üzerinden değil, milli bekayı esas alan ahlaki ve siyasi uzlaşma temelli bir birlikteliktir. Bu ittifak, Türkiye'ye yönelik iç ve dış kaynaklı hasmane girişimler karşısında milli bir duruşun resmidir.

* Cumhur İttifakı olarak milletimiz ile kenetlenme sureti ile Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında Türkiye'yi her açıdan lider ülke haline getirmek ve yüzyılı, Türkiye'nin yüzyılı yapmayı azim ve kararlılık içinde yol alacağız.” ANKA

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