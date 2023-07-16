Cumhur İttifakı’nda zam çatlağı

Cumhur İttifakı üyesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, KDV ve ÖTV zamlarına tepki gösterdi. Dolaylı vergilerde gerçekleşen artışların kabul edilemez noktaya geldiğini söyleyen Erbakan, "Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir" dedi.

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Cumhur İttifakı üyesi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından “Bütçe Açığı Vergi Zamları ile Kapatılamaz!” başlıklı bir açıklama yaparak KDV ve ÖTV zamlarına tepki gösterdi.

“ARTIŞLAR ARTIK VATANDAŞLARIMIZI EZEN VE KABUL EDİLEMEZ NOKTALARA GELMİŞTİR”

Dolaylı vergilerde gerçekleşen artışların kabul edilemez noktaya geldiğini söyleyen Erbakan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“KDV oranlarına yapılan zamlar ve her türlü vergi ve harçlara getirilen yüksek artışların ardından son olarak dün gece itibari ile akaryakıtta ÖTV oranına getirilen fahiş artış ile birlikte ‘dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlar' artık vatandaşlarımızı ezen ve kabul edilemez noktalara gelmiştir.

“VATANDAŞLARIMIZIN CEPLERİNDEKİ YANGIN SÖNDÜRÜLEMEDİ”

*Bütçe açığının KDV, ÖTV ve çeşitli harçlar gibi dolaylı vergilere yapılan yüksek artışlarla karşılanmaya çalışılması mal ve hizmetlerde yüksek zamlara sebebiyet vermekte, yüksek enflasyonu tetiklemekte ve vatandaşlarımızın alım gücünü iyice zayıflatmaktadır. Bununla birlikte asgari ücrete ve memur maaşlarına yapılan zamlar, bu yapılan yüksek oranlı vergi artışları ve enflasyon neticesinde eriyip gitmiş, vatandaşlarımızın mağduriyetlerine çözüm olamamış ve ceplerdeki yangını söndürmemiştir.

“BU UYGULAMALARDAN BİR AN EVVEL VAZGEÇİLMELİDİR”

*Bütçe açığının faturasını vatandaşlara kesen bu uygulamalardan bir an evvel vazgeçilmelidir. Bunun yerine kamuda tasarruf tedbirleri ivedilikle alınmalı ve güçlü bir şekilde uygulanmalıdır. Kamuda israf bitirilmelidir.

“ADİL BİR VERGİ SİSTEMİNE GEÇİLMELİDİR”

*Denk bütçe mutlaka hayata geçirilerek faiz giderleri azaltılmalıdır. Ayrıca, dolaylı vergilerin toplam vergiler içindeki oranı düşürülerek; gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi dolaysız vergilerin payı artırılmalı böylelikle zenginden daha fazla, dar gelirliden daha az vergi alan adil bir vergi sistemine geçilmelidir.

“MİLLİ KAYNAK PAKETLERİ’NDEN İSTİFADE EDİLMELİDİR”

*Bütçe açığının kapatılması, denk bütçenin hayata geçirilmesi için halka ilave yük yüklemek yerine, Yeniden Refah Partimiz’in ortaya koyduğu Milli Kaynak Paketleri’nden istifade edilmelidir.

“DOĞRUYA DOĞRU, YANLIŞA YANLIŞ DEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

*Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin refahı ve selameti için yetkililere uyarı vazifemizi yapıyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz.

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