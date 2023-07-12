Cumhur İttifakı’ndan İBB’ye tırpan

İBB yönetiminin; kurdaki ve enflasyondaki artış nedeniyle ulaşımı, özel halk otobüslerini ve İETT’yi sübvanse etmek için istediği 2.5 milyar TL’lik iç borçlanma talebi, çoğunluktaki AKP-MHP grubu tarafından tırpanlanarak 1 milyar TL’ye düşürüldü.

Özlem GÜVEMLİ

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İBB Meclisi temmuz ayı oturumlarının üçüncü birleşimi meclis 2.başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı.

Oturumda İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı'nın iç borçlanma talebi gündeme geldi.

Teklifte, İBB'nin çalışmalarını, yatırımlarını, hizmetlerini ve sosyal yardımlarını kesintisiz sürdürmeye gayret ederken gelirlerinin kısıtlı olması, giderlerinin ise hem kur etkisi hem de yüksek enflasyon rakamları ile sürekli artması nedeniyle borçlanmaya ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Uygun görüldüğü takdirde 2023 yılı bütçesinde yer alan finansman ihtiyacına istinaden ulaşım, Özel Halk Otobüsleri ve İETT'yi sübvanse etmek için kullanılmak üzere 2 milyar 500 milyon TL iç borçlanma yapılabilmesi için meclisten onay istendi.

AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu ilgili komisyon borçlanma miktarını tırpanladı.

Özel Halk Otobüslerini sübvanse için kullanılmak üzere 1 milyar TL iç borçlanma yapılabilmesi için İBB Başkanı'na yetki verilmesini uygun buldu. Komisyonun raporu oybirliği ile kabul edildi.

İLÇE BELEDİYELERİNE EK ÖDENEK

Küçükçekmece Belediyesi'nin 400 milyon TL'lik, Büyükçekmece Belediyesi'nin 459 milyon TL'lik, Sancaktepe Belediyesi'nin 40 milyon TL'lik, Bahçelievler Belediyesi'nin 497 milyon 579 bin TL'lik, Sultanbeyli Belediyesi'nin 19 milyon TL'lik, 23.4 milyon TL'lik, 631 bin TL'lik ve 181 bin 353 TL'lik, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin 400 milyon TL'lik, Ataşehir Belediyesi'nin 620 milyon TL'lik, Beykoz Belediyesi'nin 621 milyon 700 bin TL'lik, Maltepe Belediyesi'nin 672 milyon TL'lik, Sultangazi Belediyesi'nin 676 milyon 310 bin TL'lik ek ödenek taleplerin onay verildi.

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