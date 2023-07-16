Cumhur İttifakı’nın küçük ortağından zam tepkisi: Kolaycılığa kaçarak…

Cumhur İttifakı'na destek veren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, akaryakıta yapılan ÖTV zammına tepki gösterdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

Zamma Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici de tepki gösterdi. Destici, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

– Akaryakıt ürünlerinden alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 200 üzeri yükseltilmesi kabul edilebilir ve hakkaniyetli bir düzenleme olmamıştır.

– ÖTV dolaylı bir vergi düzenlemesidir. Yani yoksulla zenginin, geliri düşük olanla yüksek olanın aynı oranda ödediği vergidir. Akaryakıta bu denli zam yapmak yerine mesela, doğalgazda geliri yüksek olanlara uygulanan sübvanse (yüz milyarca TL) ile siyasi partilere verilen milyarlarca TL hazine yardımı kaldırılabilirdi.

– Ekonominin şoför mahallinde oturanlar kolaycılığa kaçarak, çözümü dolaylı vergilerde bulup faturayı dar gelirli ve üretici ile yüksek gelirlinin sırtına aynı oranda yüklememelidir. Bu doğru ve hakça değildir. Ayrıca bugüne dek yapılan tüm iyileştirmeleri de değersiz kılmaktadır.

– Zamlarla ya da kemer sıkarak ekonomiyi düzeltmek, bütçe açıklarını kapatmak sıradan ekonomi yöneticilerinin de yapabileceği şeylerdir. (Nitekim 70'li ve 90'lı yıllarda Türkiye'de sıkça uygulanmıştır)

– Dünya ekonomi çevrelerinin itibar ettiği ya da ağırlıkları olduğu söylenen isimler iş başında ise o vakit daha konforlu ve can yakmayacak çözümler beklemek vatandaşımızın en tabii hakkıdır.

AKP-MHP’YE DESTEK VERDİ AMA SEÇİLEMEDİ

Cumhur İttifakı çatısı altında ayrı listeyle 14 Mayıs seçimlerine giren BBP’nin Genel Başkanı Mustafa Destici aday olduğu İstanbul 1. Bölge’de yüzde 1 oy aldı ve seçilemedi.

İlginizi Çekebilir Doğalgaza ÖTV zammı

İlginizi Çekebilir Muhalefetten iktidara akaryakıtta ÖTV zammı tepkisi

İlginizi Çekebilir Akaryakıtta ÖTV oranları artırıldı: Benzin ve motorine dev zam

İlginizi Çekebilir AKP'li Külünk zamma değil zamanlamaya kızdı: Kirli bir operasyon

İlginizi Çekebilir Sarıgül’den benzin fiyatlarına videolu tepki