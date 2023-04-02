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Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” ile bir araya geldi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da 'Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' ile bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, “Kılıçdaroğlu Gönüllüleri” ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri' ile bir araya geldi. Programa; CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, CHP PM Üyesi Deniz Demir, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Genel Koordinatörü Ahmet Nazif Yücel de katıldı.

Gönüllüler, “Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu”, “İktidar” sloganlarını attı. Salonda üzerinde Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı “Dostların arasında, Halil İbrahim sofrasındayız” yazılı dev afiş ile “Türk milletinin Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu” yazılı afiş de dikkat çekti. (ANKA)

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