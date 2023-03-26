Cumhurbaşkanı adaylığı için kim kaç imza aldı? İşte güncel sonuçlar
YSK, cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli olan 100 bin imza maratonunda 5'inci günün sonunda toplanan imza sayılarını açıkladı.
YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imza sayısı hakkında son durumu paylaştı.
Bugün akşam saatlerinde 100 bin imzaya ulaşan Sinan Oğan; Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce’nin ardından dördüncü Cumhurbaşkanı adayı oldu.
YSK seçim takvimine göre 100 bin imzalı cumhurbaşkanlığı adayları için 22 Mart’ta başlayan 100 bin imza maratonu, 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00’ye kadar devam edecek.
GÜNCEL SAYI AÇIKLANDI
YSK’dan alınan bilgiye göre adayların 5’inci günün sonunda topladığı güncel imza sayıları şu şekilde:
Muharrem İnce: 111 bin 305
Sinan Oğan: 107 bin 637
Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 208 (Cumhur İttifakı’na katılarak adaylıktan çekildi)
Doğu Perinçek: 24 bin 563
Yakup Türkal: 2 bin 838
Erkan Trükten: 2 bin 33
Tevfik Ahmet Özal: 1361
İrfan Uzun: 1073
Halil Murat Ünver: 458
Hilmi Özden: 422
Davut Turan: 118