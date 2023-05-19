Erdoğan, Sinan Oğan ile görüşüyor
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüşüyor. Görüşme saat 17.00 sıralarında başladı.
28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde CNN International’a konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Oğan’ın ikinci turda belirleyici olacağı yönündeki soruya “Ben bu şekilde müzakere etmeyi seven biri değilim” yanıtını vermişti.
ATA İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs’taki Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçiminde 2 milyon 831 bin 208 kişinin oyunu almıştı. Seçimin ikinci tura kalmasıyla Oğan’ın aldığı yüzde 5,17’lik oy oranı adaylar büyük önem taşıyor.
Bugün Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu da ATA İttifakı’nın bileşenlerinden Zafer Partisi’nin Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşmüştü.