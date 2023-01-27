Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz gazı için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz" diye konuştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik’te ‘Söğüt Altın Madeni Tesis Açılışı ve İlk Altın Dökümü Töreni’nde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

*Maden sahasındaki yatırım faaliyetleri 3 ayrı faz olarak toplam 500 milyon dolara ulaşacak şekilde planlandı.

*Bugüne kadar yaklaşık 70 milyon dolar yatırım gerçekleştirilerek projenin ilk kısmı tamamlandı. Daha önce söz verdiğimiz gibi tesis ilk altın dökümünü yapacak şekilde hazır hale getirildi.

*Bu tesis ilk etapta yıllık 2,5 tona kadar altın üretme kapasitesi ile çalışacak. Kalan 2 fazın yatırımlarını da 3 yıl içinde neticelendirmeyi planlıyoruz.

*Böylece yıllık üretim miktarını inşallah yaklaşık 6,5 tona yükselteceğiz. Ülkemizin ortalama yıllık altın üretiminin 35 ton civarında olduğu dikkate alındığında Söğüt Altın Madeni’nin önemi daha iyi anlaşılacaktır.

*Burası tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde ülkemizde en çok altın üretimi yapılan ilk üç madenden birisi olacaktır.

*Bugün itibarıyla Söğüt Altın Madeni sahasında yaklaşık bin kardeşimiz istihdam ediliyor. İlerleyen dönemlerde bu sayının bin 300’ü bulmasını bekliyoruz.

*Söğüt ve Bilecik ile birlikte Türkiye’nin ekonomisine önemli katkı sağlayacak tesisin hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum.

*Tesisin bugünlere gelmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tabi bugün Bilecik’e sadece altın madeninin açılışı için gelmedik.

*İnşallah buradan şehir merkezimize gidecek, valilik önünde bizleri bekleyen Bilecikli kardeşlerimizle kucaklaşacağız.

*Bu vesileyle toplam yatırım tutarı 1 milyar 771 milyon lirayı bulan kamu ile 653 milyon lira olan özel sektör projelerinin resmi açılış sevincini vatandaşlarımızla birlikte Bilecik’te yaşayacağız. Ardından Bilecikli gençlerimizin heyecanına, coşkusuna ortak olacağız.

*Kalkınmanın temel alt yapısını oluşturan eğitim, sağlık, ulaştırma, haberleşme, enerji gibi alanlarda sadece 20 yılda kastettiğimiz mesafe gerçekten takdire şayandır.

*Mart ayı sonu itibarıyla Karadeniz gazını hanelere vermeye başlıyoruz.

İlginizi Çekebilir Erdoğan 10 Mart’ta seçim kararını açıklayacak