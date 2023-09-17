Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Adnan Menderes mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 62'nci yılında andı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Adnan Menderes mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan mesajında, “Darbe mahkemelerinde hukuksuz bir şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ı hürmetle yad ediyorum. Darbecilerin milletimizin gönlünden silemediği Menderes ve arkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan, Menderes ve Özal'ın mezarlarına ziyaretİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu'ndan, Menderes ve Özal'ın mezarlarına ziyaretAdnan Menderes'in kayıp silahlarıİlginizi ÇekebilirAdnan Menderes'in kayıp silahları
X Reklam