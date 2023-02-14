Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Baykal ailesine taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Eşi Emine Erdoğan ile Baykal’ın Beysukent’teki evine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal’ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve oğlu Ataç Baykal’a başsağlığı dileklerini iletti.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, geçtiğimiz Cumartesi günü 84 yaşında hayatını kaybetmişti.
Baykal’ın kızı Aslı Baykal, “Babam bu sabah evinde uykusunda vefat etti. Cenazeyi salı günü Antalya’da defnetmeyi planlıyoruz” demişti.
Baykal’ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Yenimahalle’de bulunan Devlet Mezarlığı’na getirildi.
Buradaki törene, Baykal’ın ailesinin ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri ve eski siyasetçiler katıldı.
84 yaşında vefat eden Deniz Baykal’ın cenazesi duaların ardından toprağa verildi. (AA)