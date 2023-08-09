Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fidan’a ‘üstün hizmet’ madalyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına son kez katılan komutanlara hediye takdim etti. Erdoğan toplantıda ayrıca Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.

Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, son kez MGK toplantısına katılan, 30 Ağustos’ta emekliye ayrılacak Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser’e saat ve çini hediye edildi.

Musa Avsever, burada yaptığı konuşmada, askerliğe 1971 yılında başladığını, bu şura ile emekliliğe ayrıldığını belirterek, “Bir subayın gelebileceği en üst seviyeye geldim. Teşekkür ederim.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada duygulanan Avsever’e sarılarak “Kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Sağ ol” dedi.

Orgeneral Atilla Gülan da TSK’ya 47 sene hizmet verdiğini ifade ederek, Avsever’in kendisinden daha fazla hizmetinin olduğunu söyledi.

Görevini en üst düzeyde bıraktığı için onurlu ve gururlu olduğunu dile getiren Gülan, destekleri için Erdoğan’a teşekkür etti.

FİDAN’A ‘ÜSTÜN HİZMET’ MADALYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra MİT’te 13 yılı aşkın müsteşar yardımcısı, müsteşar ve başkanlık ile Cumhurbaşkanı özel temsilcisi olarak görev yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a “Devlet Üstün Hizmet Madalyası” verdi.

Madalyayı alan Fidan, “Ben bu madalyayı, benimle beraber görev yaparken Libya’da, Karabağ’da, Suriye’de, Irak’ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Rabb’im mekanlarını cennet eylesin.” ifadelerini kullandı. (AA)

İlginizi Çekebilir Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı… TSK'nın komuta kademesi değişti

İlginizi Çekebilir Hakan Fidan'ın kıyafet tercihi gündem oldu