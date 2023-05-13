Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gece yarısı atama kararları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre; DSİ Genel Müdürlüğü’ne, aynı yerde Genel Müdür Yardımcısı olan Mehmet Akif Balta, Balta’dan boşalan Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ekinci atandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nda açık bulunan Muğla Bölge Müdürlüğüne Ruşen Arvas atandı.
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldı.