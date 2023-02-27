‘Cumhurbaşkanı stokçulukla mücadeleye Kızılay’dan başlasın’

Kızılay’ın çadır satışı yapması Meclis gündemine taşındı. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, “Cumhurbaşkanı stokçulukla mücadeleye Kızılay’dan başlasın” dedi.

Veli TOPRAK

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Kızılay'ın çadır satışı yapması Meclis gündemine taşındı. İki ayrı soru önergesi veren CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması için verdiği soru önergesinde, “Cumhurbaşkanı stokçulukla mücadeleye Kızılay'dan başlasın” dedi.

Tarhan, Kızılay'ın Cumhurbaşkanının himayeleri altında faaliyetlerini sürdürdüğünü vurgulayarak çadır başta olmak üzere gıda dışı ürünler, afet çantası ve termal battaniyeler hakkındaki sorularını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın cevaplamasını istedi. CHP'li vekil, AFAD'ın envanterinde bulunan çadır gibi malzemeleri Kızılay'dan satın alıp almadığı yönündeki soruları da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yöneltti.

AFETİ RANTA DÖNÜŞTÜRMÜŞLER

Tarhan, depremin ilk gününde bölgeye gittiğini ve birer hafta olmak üzere 3 kez bölgede kalarak vatandaşlarla bir araya geldiğini hatırlatarak “Bölgeye ilk intikal eden CHP grubu milletvekilleri arasındaydım. Sahada vatandaşlarımız gibi biz de AFAD ve Kızılay'ı ilk günlerde göremedik. AFAD vardığında Kızılay hala yoktu. 1999 Depremini yaşamış biri olarak gözlerim o zaman herkese ev olan Kızılay çadırlarını aradı ama Kızılay çadırlarını da göremedik. Depremin üstünden 3 hafta geçti vatandaşlarımız halen çadır bekliyor. Bu nedenle iki ayrı soru önergesiyle konuyu TBMM gündemine taşıdık. Anayasal süre olan 15 günlük cevap süresi içindeyiz. Cevapları beklerken, haftasonu Kızılay'ın elindeki çadırları Ahbap'a sattığını öğrendik. Afet durumunda vatandaşa çadır sağlaması gereken Türk Kızılay'ının başındakiler afeti dahi ranta dönüştürmüşler” dedi.

Türk Kızılay'ın resmî web sayfasında yer alan ilgiye göre Ankara, Malatya ve Erzincan'da bulunan çadır üretim işletmeleri ile kişisel koruyucu ekipman ve tekstil alanında ihtiyaç duyulan ürünlerin üretildiğini hatırlatan Tarhan, “Kızılay bu ürünleri normal zamanlarda satarak elde ettiği geliri insani yardımda kullandığını ifade ediyor. Ama şimdi ülkemizde büyük bir afet yaşanırken Kızılay insaniliği unutmuş, rant elde etmenin peşinde. Üstelik Kızılay bu dönem ihtiyaç duyulan pek çok malzemeyi de üretiyor. Ama tüm bu ürünleri bölgeye göndermek yerine depolarında tutarak satmanın peşine düşmüş. Cumhurbaşkanı stokçulukla mücadeleye Kızılay'dan başlasın” ifadesini kullandı.

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