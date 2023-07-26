Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan BM’nin kutsal kitap kararıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak gördüklerini belirtti. Dışişleri Bakanlığı da karar tasarısının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan sistematik saldırıların tekrar ediliyor olmasının, İslam düşmanlarının din ve vicdan hürriyetine tahammülsüzlüğünün en açık göstergesi olduğunu ifade etti.
Bu durumun sadece Müslümanlar açısından değil, Avrupa Birliği’nin geleceği açısından da büyük bir tehdit olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, Avrupa Birliği’nin geleceğini şekillendirmemelidir. Hangi dine mensup olursak olalım insanlık olarak nefret suçlarına karşı birlik olabilmeli ve işlenen bu tip nefret suçlarına karşı uluslararası hukuk nezdinde ortak bir mücadele zemini oluşturmalıyız. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar tasarısının kabul edilmesini olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.”
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA
Bakanlık, BM Genel Kurulunun kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren kararı hakkında yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, “BM Genel Kurulunun, 25 Temmuz 2023 tarihinde kutsal kitaplara yönelik her türlü şiddet eylemini uluslararası hukukun ihlali olarak değerlendiren, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu kararı kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.
Kararın son dönemde İsveç, Danimarka ve Hollanda'da polis koruması altında Kur’an-ı Kerim'i yakma eylemlerine izin verilmesi karşısında önem taşıdığı kaydedilen açıklamada, “Milyarlarca Müslüman’ı rencide eden bu tür nefret suçlarına karşı uluslararası toplumun kararlılıkla ortak hareket etmesi elzemdir.” değerlendirmesine yer verildi.
Açıklamada, Türkiye’nin İslam karşıtlığıyla mücadelede üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı 25 Temmuz’da kabul edilmişti.
KUR’AN-I KERİM’E YÖNELİK SALDIRILAR
Daha önce de Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılara sahne olan İsveç’te Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz’da da Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur’an-ı Kerim’i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
Danimarka’da ise İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi “Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)” grubunun üyeleri, 21 Temmuz’da da Irak’ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.
Daha sonra grup üyeleri 24 Temmuz’da önce İran’ın, daha sonra da Irak’ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim yakmıştı.
Grup, 14 Nisan'da da Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e saldırı düzenleyerek İslam’a hakaret etmişti. (AA)