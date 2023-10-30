Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında gazilere saygısızlık

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, gazilere protokolde yer gösterilmedi. Gaziler Derneği Başkanı Kadir Tan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran'ın "Buraya kaymakam ve siyasiler oturacak" diyerek kendilerini protokol sıralarından kovduğunu ileri sürdü.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyetin 100 yılı kutlamalarında, gazilere protokolde yer gösterilmedi. Yaşananları anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan Gemlik Gaziler Derneği Başkanı Kadir Tan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Duran'ın kendilerini protokol sıralarından kovduğunu ileri sürdü.

“‘KAYMAKAM OTURACAK’ DİYEREK, BİZLERE YER GÖSTERMEDİ”

İlçede, 13 yıldır Gaziler Derneği Başkanlığı görevini yürüten Tan, yaşananları şöyle anlattı:

“Gemlikli gazilerimiz, silah arkadaşlarımız ile birlikte Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm programlarda olduğu gibi katılım sağladık. Ancak, protokol sıralarında bize yer ayrılmadığı gibi yer de gösterilmedi. Biz de boş sandalyelere oturduk.

Törenin başlamasına az zaman kala, İlçe Milli Eğitim Müdürü Duran, oturduğumuz yerden, ‘Buraya kaymakam ve siyasiler oturacak’ diyerek kaldırdı. ‘Peki biz nereye oturacağız? Bize yer gösterin, gazi arkadaşlarımızın hepsi 70 yaşında nasıl kaldırayım?’ deyince, ısrarla ‘Kaymakam nereye oturacak?’ dedi. Ardından toplu halde tören alanını terk ettik.”