Cumhuriyet düşmanı imama Erdoğan’ın başdanışmanı sahip çıktı

Her fırsatta cumhuriyet ve laiklik karşıtı söylemleriyle gündeme gelen imam Halil Konakçı hakkındaki Diyanet incelemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'ı rahatsız etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Hatay, Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” diyen imam Halil Konakçı hakkında inceleme başlattığı ortaya çıktı.

Sık sık laiklik ve cumhuriyet karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Oktay Saral sahip çıktı.

“HER DAİM YANINDAYIZ”

Diyanet İşleri Başkanlığı’nı açık açık uyaran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

– Diyanet İşeri Başkanlığı yetkililerine sesleniyorum. Bazı ağzı ve kalbi bozuk insanların ifadelerini şahit tutarak söylemediği sözlerden dolayı imanına, vatanına ve bayrağına meftun olan yüzde yüz yerli muhterem Halil Konakçı hoca efendiye onun imanı gibi kavi bir duruş sergileyerek sahip çıkınız.

– Aksi halde böyle yapmakla Halil Konakçı hocalarımızı töhmet altında bırakırsınız. Bozacının şahidi şıracıdır, karnından konuşan ve asla bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakçı’nın her daim yanındayız.

“YAPILAN İLK İŞ EZANIN YASAKLANMASI OLDU”

Halil Konakçı bir vaazında şu ifadeleri kullanmıştı:

– Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın tartışmaları vardı.

– Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.

İlginizi Çekebilir Diyanet'ten "Halil Konakçı" kararı

İlginizi Çekebilir Ümit Özdağ'dan "Halil Konakçı" hakkında suç duyurusu