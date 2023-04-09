Cumhuriyet tarihinin ilk başörtülü bakanı, Eskişehir’den aday

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr. Ayşen Gürcan AKP Eskişehir listesinde 2. sırada yer aldı. AKP seçimlerde Eskişehir'den ilk 2 sıraya ithal adayla girecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ilk sırada yer alırken, Cumhuriyet tarihinin ve seçim hükûmetinin ilk başörtülü kadın bakanı Ayşen Gürcan ise ikinci sırada seçime girecek.

Kemal ATLAN

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AKP'nin 14 Mayıs seçimleri için YSK'ya sunduğu aday listesi belli oldu. AKP seçimlerde Eskişehir’de ilk iki sıraya ithal aday koydu.

ESKİ BAKAN İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Bugün, milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verilmesi için son gündü. İktidar partisi AKP'nin kesinleşen listesinde, Eskişehir’de ilk iki sırada ithal aday yer aldı. Listede AK Parti’nin 27. Dönem Milletvekilleri olan Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay ve milletvekili aday adaylığı için Eskişehir İl Başkanlığı görevinden istifa eden Zihni Çalışkan yer almadı.

AKP Eskişehir’de ilk sırada Bilecik doğumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ikinci sırada ise Burdur doğumlu Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Dr. Ayşen Gürcan yer aldı. Cumhuriyet tarihinin ve seçim hükûmetinin ilk başörtülü kadın bakanı olan Ayşen Gürcan’ın Eskişehir’den aday olarak açıklanması partide şaşkınlık yarattı.

CUMHURİYET TARİHİNİN İLK BAŞÖRTÜLÜ BAKANI

Geçtiğimiz yıl YÖK üyesi olarak atanan 60 yaşındaki eski bakan Ayşen Gürcan, Burdur doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Burdur’da tamamlayan eski bakan Gürcan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu. Bunun yanında Gürcan, 1990 ve 2005 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca aile ve nüfus politikaları, eğitim bilimleri, öğrenme-öğretme, eğitim-iletişimi, tekno-psikoloji ve aile eğitimi alanlarında pek çok eser yayınladı.

2006 ve 2011 yılları arasında Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürü olarak görev aldı. 2011–2013 yılları arasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bakan müşavirliği görevini üstlendi. Öte yandan İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye erken seçimlerinde Ayşen Gürcan, Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan hükümette bağımsız üye olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı oldu. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk başörtülü kadın bakanı olmuştur. Görevine 24 Kasım 2015 tarihine kadar devam etmiştir.

AKP’nin Eskişehir’de adayları şöyle gerçekleşti: 1-) Fatih Dönmez, 2-) Ayşen Gürcan, 3-) Ali Demirel, 4-) Hakan Çizmelioğlu, 5-) Pınar Turhanoğlu Gücüyener, 6-) Derya Çıraklı

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