“Cumhuriyeti sen mi kurdun Zeynel Başkan”

Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümü sebebiyle kentte kutlama afişleri astıran AKP’li Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün, görsellerde Atatürk’e yer vermemesi tepkilere sebep oldu. Afişleri gören vatandaşlar sosyal medyada, “Cumhuriyeti sen mi kurdun Zeynel Başkan” diyerek eleştirdi.

Ahmet KAYA

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Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle ülkenin dört bir yanında kentler bayrak ve kutlama afişleriyle donatılırken, Şanlıurfa'da AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün astırdığı afişler hem kentte hem de sosyal medyada tepkilere sebep oldu.

AFİŞLERDE ATATÜRK FOTOĞRAFI YOK

AKP'li Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün, Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle kentin her yerine astırdığı kutlama afişleri tepki çekti. '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun' yazılı afişlerde sadece AKP'li Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün fotoğrafının yer alması ve Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunmaması dikkatleri çekti. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’ün hazırlattığı afişlerde kendi soyadını büyük harflerle yazdırdığı dikkatlerden kaçmadı. Başkan Beyazgül'ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Şanlıurfa’yı donattığı 100. yıl afişleri sosyal medyada gündem oldu.

AKP'Lİ BAŞKANA AKP'LİDEN ELEŞTİRİ

Sosyal medyada gündem olan afişler ayrıca kentte de eleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül’ü eleştirenler arasında AKP'li bir isimde yer aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin eski AKP'li başkanvekili Bilal Tekaltı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk’ü neden anmıyorsunuz diye imama tepki gösterenler bu reklam afişlerine diyecek sözleri var mı acaba? @zabeyazgul kendini M.K. Atatürk’ten bile üstün görüp, sadece kendi resmini asmış.”

“KENDİ BAŞINA CUMHURİYETİ KURMUŞ”

Sosyal medyada yer alan afişler, birçok kişinin tepkisine neden oldu. Afişleri görenler sosyal medyada şu yorumları yaptı:

“Zeynel Bey kendi başına Cumhuriyeti kurmuş herhalde”, “Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı kendi kendine Cumhuriyet kurmuş. Yazık, gerçekten çok yazık.”